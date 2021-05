Montoggio – La parete di roccia che sorge davanti al lavo Val Noci, nel comune di Montoggio, attira un numero crescente di appassionati di alpinismo e di free climbing dopo la messa in sicurezza e riqualificazione con apertura di nuove vie attrezzate per la salita.

Nei giorni scorsi anche le Squadre SAF (soccorso alpino e fluviale) dei Vigili del Fuoco e Croce Rossa hanno scelto il luogo per esercitazioni congiunte di soccorso alle persone con tecniche alpinistiche e speleologiche.