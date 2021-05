Casarza Ligure – E’ stato scoperto a rubare le elemosine in chiesa e non ha esitato a colpire al viso un’anziana 78enne per poi derubarla e fuggire.

Un 63enne cittadino italiano è stato arrestato dai carabinieri di Sestri Levante e Casarza Ligure al termine di rapide indagini su un episodio particolarmente odioso.

L’uomo avrebbe cercato di rubare il denaro contenuto nella cassetta delle elemosine della chieda di San Michele Arcangelo a Casarza quando è stato scoperto da una pensionata che stava pregando nella chiesa.

La donna lo ha affrontato chiedendogli di andarsene e quando l’uomo ha ricominciato a rubare la pensionata ha minacciato di chiamare aiuto con il telefonino.

A quel punto l’uomo l’ha aggredita colpendola ripetutamente al viso con diversi pugni e l’ha gettata a terra per poi rubarle il telefono cellulare e la borsa.

Quando la donna è riuscita a dare l’allarme i carabinieri hanno visionato le immagini delle telecamere della chiesa e di un bus passato in zona nell’orario dell’aggressione ed hanno individuato l’uomo.

Poco dopo la persona è stata segnalata alla stazione di Lavagna e i militari lo hanno fermato poco prima che prendesse un treno diretto a Genova.

Il 63enne è stato trasferito nel carcere di Marassi dove dovrà rispondere di rapina e lesioni gravi.