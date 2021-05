Genova – Dalle ore 23 di oggi, lunedì 31 maggio, riaprono le prenotazioni volontarie del nuovo OpenDay per chi, sopra i 18 anni, vuole prenotare un vaccino AstraZeneca o Johnson.

La prima fase del progetto ha riscosso un enorme successo e tutte le dosi di vaccino disponibili sono state prenotate in poche ore.

In pratica chi accetta di essere vaccinato con il farmaco prodotto da AstraZeneca o Johnson e Jonhson può prenotarsi senza dover attendere la data prevista per la propria fascia di età.

Un risultato molto entusiasmante che ha anche fatto discutere perché sembra che i giovani, appena maggiorenni, abbiano preso d’assalto la prima giornata di vaccino.

Una dimostrazione di senso civico o forse il desiderio di poter prenotare le vacanze senza problemi, fatto sta che i giovani hanno superato di gran lunga gli ultra 60enni nelle prenotazioni.

A partire dalle 23 si può prenotare sul portale online prenotovaccino.regione.liguria.it