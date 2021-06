Sanremo (Imperia) – Un tragico incidente si è verificato quest’oggi in via Marconi, a Sanremo.

Per cause che sono ancora in via di accertamento, uno scooter si è scontrato con un’auto.

Un impatto violentissimo dove ad avere la peggio sono stati l’uomo e la donna che viaggiavano a bordo del mezzo a due ruote.

Per la donna, una 30enne, non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo.

Gravi invece le condizioni dell’uomo, un poliziotto del commissariato locale, trasferito al Santa Corona di Pietra Ligure in elicottero.

Nell’impatto è rimasto ferito anche l’automobilista.

L’Aurelia è rimasta chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso.