Camogli (Genova) – Ripartiranno nel breve periodo le opeazioni di messa in sicurezza della frana che, lo scorso febbraio, ha coinvolto il cimitero di Camogli.

A dare la notizia della ripresa dei lavori è stato il sindaco di Camogli, Francesco Olivari; il primo cittadino ha fatto sapere che dopo le piogge di aprile, le verifiche condotte sulla frana hanno dato il via libera alla ripresa delle operazioni per il ripristino via terra.

Nei prossimi giorni sarà posizionato un escavatore mentre vicino al corpo della frana sarà calata una ruspa telecomandata.

Saranno apportate limitazioni al traffico con la circolazione veicolare interdetta, probabilmente solo per tre giorni e non continuativa.