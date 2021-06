Genova – Traffico nel caos, sull’autostrada A26 Voltri Gravellona Toce a causa dell’incendio di un furgone avvenuto in direzione Masone.

Code e rallentamenti si segnalano per gli automobilisti in viaggio in direzione nord, tra il bivio della A10 Genova – Ventimiglia e la zona interessata dall’incidente.

Il conducente del veicolo ha visto fuoriuscire del fumo dal vano motore ed ha subito accostato. Poco dopo io mezzo è stato avvolto dalle fiamme.

Fortunatamente non si registrano feriti ma sul posto il traffico ha subito e subisce ancora pesanti conseguenze.

Vigili del fuoco sono arrivati sul posto ed hanno subito iniziato le operazioni di spegnimento e poi di bonifica della strada.

I disagi sono ancora pesanti

notizia in aggiornamento