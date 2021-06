Genova – Sarà un contro test già disposto nelle indagini sul terribile incidente avvenuto in via Bari lo scorso 5 giugno a stabilire con certezza se davvero uno dei conducenti dei due mezzi che si sono scontrati intorno alla mezzanotte, era sotto l’effetto di alcolici e stupefacenti del tipo cocaina.

Le verifiche si rendono necessarie dopo che un primo test compiuto dopo l’incidente avrebbe dato un esito positivo sia all’uso di alcol che di droga ma si rendono necessarie contro verifiche per accertare eventuali errori.

Lo scorso 5 giugno due auto si sono scontrate frontalmente all’altezza del supermercato Pam e ad avere la peggio è stato il conducente di una Fiat 500 nuovo modello e che si era ribaltato con la vettura in conseguenza dell’impatto violentissimo.

Altre 4 vetture posteggiate erano rimaste danneggiate in modo grave e uno dei conducenti era stato trasferito in gravi condzioni all’ospedale San Martino.