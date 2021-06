Genova – Aprirà questa sera alle ore 23 la nuova prenotazione volontaria del vaccino anti coronavirus per la fascia di età che va tra i 12 e i 18 anni.

Una opportunità per anticipare su base volontaria la vaccinazione già colta con grande entusiasmo dai ragazzi over18 nelle due precedenti occasioni.

Possibile però un effetto negativo sui numeri per effetto della notizia della ragazza di 18 anni che si è sentita male per un probabile episodio avverso, dopo alcuni giorni dalla prima dose con AstraZeneca. Episodi comunque possibili e statisticamente verificabili in rarissimi casi.

Sarà possibile prenotare la vaccinazione volontaria a partire da questa sera alle 23 sul portale prenotovaccino.regione.liguria.it, mentre da martedì 8 giugno ci si potrà prenotare con il numero verde 800 938 818 (dalle 8 alle 18 nei giorni feriali), nelle farmacie che effettuano servizio Cup e presso gli sportelli Cup di Asl e Ospedali.

Domani, martedì 8 giugno, sempre alle 23 sarà la volta delle prenotazioni online per la fascia 30-34 anni, possibile su tutti gli altri canali dalle ore 8 di mercoledì 9 giugno.