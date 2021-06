Genova – Si è estesa a macchia d’olio la diffusione dei Venerdì per il Futuro in Italia. Sulle orme della ormai famosissima Greta Thumberg si moltiplicano gli appuntamenti settimanali del Venerdì, nelle piazze italiane.

Qui sotto tutti gli appuntamenti tra oggi e sabato 2 marzo. La maggior parte mantengono la scadenza del Venerdì. A Roma, in particolar modo, si è deciso di tornare alla più centrale Piazza del polo, con appuntamento domani pomeriggio alle 15.

I ragazzi e le ragazze del #FridaysForFuture, sempre rivendicando l’autonomia da qualsiasi gruppo politico o partito, manifesteranno per sollecitare impegni delle istituzioni a favore dell’ambiente e contro i cambiamenti climatici.

“Se non volete ascoltare noi – spiegano i promotori – accogliete il grido di allarme degli scienziati , come quelli del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, IPCC, che hanno già avvertito che ci restano solo 11 anni per prendere provvedimenti prima del collasso del Pianeta”.

Del resto sono già più di 60 le piazze del Paese che il 15 Marzo saranno coinvolte dello Sciopero Globale del Clima che a Roma vedranno i manifestanti invadere Piazza madonna di Loreto dalle 10 del mattino.

A Genova l’appuntamento è fissato in piazza De Ferrari, alle ore 17

https://www.facebook.com/events/2117015838335865/