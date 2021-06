Genova – Una donna di 34 anni si trova ricoverata all’ospedale San Martino di Genova con un basso livello di piastrine nel sangue.

La donna, savonese, si trovava al lavoro nel Tigullio quando ha accusato un forte mal di testa e autonomamente si è recata al pronto soccorso genovese.

Come ha fatto sapere anche la Regione Liguria, la 34enne era stata vaccinata lo scorso 27 maggio ad Alassio con la prima dose del vaccino anti Covid-19 AstraZeneca.

Dall’ospedale fanno sapere che la donna è cosciente e collabora, inoltre non ha nessuna sintomatologia associabile alla trombosi.

Sono in corso le verifiche del caso per scoprire il motivo del malore della donna mentre è stata avviata la terapia del caso.

Intanto, rimangono stabili anche se gravi le condizioni della 18enne colpita da trombosi alcuni giorni fa dopo essere stata vaccinata con AstraZeneca il 25 maggio.

La giovane aveva accusato un forte mal di testa e fotofobia, la sensibilità alla luce. All’insorgenza dei primi sintomi si è recata in ospedale dove la tac cerebrale non ha evidenziato alcun problema. Qualche giorno dopo, il 5 giugno, la giovane è tornata in ospedale con un quadro clinico più grave a cui si sono associate le difficoltà motorie.

Una seconda tac ha permesso ai medici di scoprire la presenza di una trombosi, rimossa con un intervento chirurgico.

La ragazza si trova ancora ricoverata al Policlinico San Martino mentre sul suo caso indaga la Procura di Genova.