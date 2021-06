Genova – Ascensore fermo dal 20 maggio e anziani e disabili bloccati in casa da allora. E’ la denuncia che arriva dal quartiere San Pietro di Prà (zona Lavatrici) dove un impianto per il trasporto di persone di un edificio di proprietà di ARTE sarebbe bloccato, in attesa di riparazione, ormai da quasi un mese.

Un disagio per chi vive nell’edificio e una barriera insormontabile per tanti anziani con problemi di deambulazione e disabili costretti a restare chiusi in casa e a farsi aiutare dai vicini anche per le necessità più elementari come fare la spesa.

Naturalmente chi avesse informazioni a riguardo può contattare la Redazione di LiguriaOggi.

