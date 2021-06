Genova – Vigili del fuoco e Soccorso alpino in azione, intorno alle 12,30, a Trensasco, per prestare soccorso ad una biker francese vittima di una brutta caduta durante una gara lungo un sentiero della zona.

La donna era in sella alla sua bici da mountain bike quando ha perso il controllo del mezzo sbattendo con violenza contro una pianta.

Nell’impatto è stata sbalzata via ed è caduta a terra scivolando in un tratto impervio.

I partecipanti alla gara hanno chiamato subito i soccorsi e temendo ferite gravissime sono stati mobilitati anche i vigili del fuoco e il soccorso alpino, specializzati nel recupero di feriti in luoghi difficilmente raggiungibili.

I soccorritori hanno raggiunto la persona ferita e l’hanno stabilizzata per poi provvedere al trasporto urgente in ospedale.

Per la donna una brutta contusione al torace e diverse ferite lacero contuse ma nessuna lesione grave.