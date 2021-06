Genova – Non sembra migliorare la situazione autostradale nell’intorno di Genova, ancora caratterizzata da numerosi cantieri con restringimenti salti di carreggiata.

La situazione peggiore questa mattina si registra in A26, la Genova Voltri – Gravellona Toce, dove sono segnalati sei chilometri di coda tra il bivio con la A10 e Masone, in direzione nord; mentre code per uno e tre chilometri sono segnalate rispettivamente tra Ovada e Masone e tra Masone il bivio con la A10, in direzione di Genova.

Tre chilometri di coda anche sulla A7 Milano – Genova, tra Bolzaneto e Busalla per chi si muove in direzione di Milano.