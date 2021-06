Imperia – Due 23enni di Imperia sono state vaccinate con il vaccino AstraZeneca al posto di Pfizer.

Lo ha fatto sapere la Asl 1 di Imperia in una nota.

L’errore nella somministrazione è avvenuto all’interno del Palasalute e sono state avviate le verifiche del caso per risalire alle cause dell’errata somministrazione.

“Le due ragazze, entrambe di 23 anni – afferma la nota dell’Asl 1 – sono costantemente assistite e monitorate dal nostro personale medico. L’azienda sanitaria esprime rammarico per l’accaduto e informa di aver immediatamente avviato tutte le verifiche per accertarne le cause ed eventuali responsabilità”.