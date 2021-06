Isola del Cantone – Un nuovo grave incidente, sull’autostrada A7 Genova – Milano, nel tratto tra Isola del Cantone e Vignole Borbera in direzione Nord.

Questa mattina, intorno alle 11, un’auto si è ribaltata in circostanze ancora da chiarire.

Una persona è stata estratta dalle lamiere con ferite piuttosto gravi ma non sarebbe in pericolo di morte.

Traffico ko in direzione nord e pesantissimi ritardi per chi è in viaggio verso nord Italia

Nello stesso tratto, ieri si era verificato un altro brutto incidente che ha causato code e disagi per diverse ore.