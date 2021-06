Brugnato (La Spezia) – Un bambino di cinque mesi è stato trasportato in elisoccorso al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Giannina Gaslini di Genova dopo che l’auto su cui viaggiava insieme ai genitori è finita in un fosso.

E’ accaduto questo pomeriggio a Brugnato, in provincia della Spezia.

Il piccolo era in auto con la mamma e il papà quando, per cause ancora da chiarire, l’auto su cui viaggiava la famiglia è finita in un fosso a bordo strada.

Immediati i soccorsi delle persone e l’arrivo dei sanitari del 118.

I genitori del bimbo sono usciti illesi mentre per il piccolo, che ha battuto la testa, è stato disposto il trasporto d’urgenza.

E’ stato quindi richiesto l’intervento dell’elicottero Grifo che ha trasportato il bambino all’ospedale pediatrico dove si trova ricoverato per gli accertamenti.