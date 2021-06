Camogli – Un supplemento sul prezzo del prodotto per chi chiama la focaccia ligure “pizza bianca” o “focaccia bianca” o “liscia”. A idearlo, ironicamente, la focacceria Revello sulla passeggiata di Camogli.

Stanchi di sentir storpiare i nomi dei prodotti locali dai “foresti”, i titolari del panificio, uno dei più famosi di Camogli, hanno deciso di protestare a modo loro.

Un cartello bene in vista sul bancone avverte i “foresti” che la focaccia ha un prezzo mentre se si usano nomi non adeguati o vere e proprie invenzioni gastronomiche, chi serve il prodotto può far pagare un “supplemento” a sua scelta.

Ovviamente si tratta di uno scherzo ma la foto, diffusa sui social, ha scatenato un diluvio di “like” e i commenti entusiasti dei liguri e non solo.