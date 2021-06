Genova – Ha visto la Locale, ha ingoiato gli ovuli di droga e ha tentato di scappare ma è stato investito.

E’ accaduto questo pomeriggio in via Gramsci, nel centro storico di Genova.

Gli agenti dell’Unità territoriale Centro della Polizia Locale hanno fermato un uomo in piazza dello statuto.

L’uomo ha tentato di prendere tempo in ogni modo ma quando gli operatori gli hanno chiesto i documenti, improvvisamente, è scappato lanciandosi in mezzo alla strada in via Gramsci.

Mentre attraversava la seconda semicarreggiata, il pusher è stato travolto da un’auto che procedeva in direzione Levante.

Il fuggitivo, nell’impatto, è ricaduto a terra sbattendo la testa.

Immediatamente soccorso dal 118, l’uomo è stato trasferito al pronto soccorso in codice rosso.

Dopo i controlli dei sanitari, non è risultato in pericolo di vita. Proprio all’ospedale si è scoperto che il pusher aveva ingoiato degli ovuli di droga.

Al momento è piantonato in attesa della Tac che rivelerà quanti ovuli sono stati ingeriti.