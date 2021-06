Genova – Una nota inviata dalla polizia locale chiarisce l’episodio denunciato ieri e che riguarderebbe l’aggressione ad un funzionario della locale da parte di alcuni manifestanti.

Ecco quanto inviato alla Redazione di LiguriaOggi.it:

In riferimento a quanto avvenuto in via Guido Rossa, durante il corteo dei lavoratori Arcelor Mittal, in cui è stato coinvolto un funzionario della Polizia Locale, la Direzione del Corpo della Polizia Locale puntualizza quanto segue.

Il funzionario della Polizia Locale, in regolare servizio in abiti civili al momento dell’accaduto, si è immediatamente qualificato come tale invitando i presenti ad assumere un atteggiamento meno aggressivo nell’intimare ai conducenti dei veicoli di arrestare la marcia, alcuni dei quali erano visibilmente intimoriti dai modi poco concilianti dei manifestanti, come testimoniato da alcuni video diffusi e pubblicati sul web.

Il personale della Polizia Locale è stato oggetto di aggressione verbale e insulti da parte di un cospicuo numero di manifestanti e, oltre al funzionario, anche un agente della Polizia Locale, intervenuto nel frattempo, è stato colpito da un calcio e un pugno rivolto al viso, senza fortunatamente produrre conseguenze di prognosi di seria entità. Grazie alla professionalità del personale della Polizia di Stato e della Polizia Locale, giunto sul posto, si è evitato che la situazione degenerasse oltremodo e che, dopo alcuni minuti di tensione, si ritornasse alla normalità.