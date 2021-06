L’alta pressione presente sul Mediterraneo garantisce ancora tempo ancora stabile sulla Liguria. Un po’ di instabilità sarà possibile venerdì mattina.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 24 giugno 2021

Giornata nel complesso soleggiata. Da segnalare solo qualche nube bassa lungo le coste al mattino in attenuazione in giornata, ad eccezione di qualche brandello nuvoloso lungo i rilievi retrostanti la costa centro-occidentale che persisterà per l’intera giornata.

Venti moderati da sud, rinforzi sul versanti padani dell’Appennino nel pomeriggio (Marin bianco).

Mare da poco mosso a mosso.

Temperature: In contenuto calo le massime.

Costa: min +19/23°C, max +23/27°C

Interno: min +9/16°C, max +21/25°C

Venerdì 25 giugno 2021

Piovaschi sparsi e qualche colpo di tuono sul settore centro-orientale della regione al mattino. Dopo il mezzogiorno attenuazione dei fenomeni e della nuvolosità fino ad avere cielo quasi sereno in serata. Tempo nel complesso asciutto a Ponente.

Venti moderati da sud-est sul settore centro-orientale, deboli meridionali a ponente.

Mare generalmente mosso.

Temperature stazionarie.

Sabato 26 giugno 2021

Cielo in genere poco nuvoloso.

Ventilazione moderata meridionale

Mare mosso

Temperature stazionarie.