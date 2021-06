Genova – Asfalto appena rifatto in via Merano a Sestri Ponente ed una voragine si apre al centro della carreggiata con gravissimo pericolo per le moto e gli scooter di passaggio.

Erano increduli i passanti e gli automobilisti che oggi pomeriggio percorrevano via Merano, nella delegazione di Sestri Ponente, al centro della carreggiata, in una strada appena riasfaltata e oggetto di lavori che si sono protratti per quasi un mese, si è aperto un buco profondo nell’asfalto e in breve ha ceduto un bel tratto di copertura.

Una voragine che avrebbe potuto causare una tragedia se un mezzo a due ruote non si fosse accorto dell’improvviso pericolo, finendo con le ruote nella buca.

Le foto del grosso buco hanno iniziato a circolare sui social suscitando un diluvio di proteste e commenti piuttosto feroci sull’operato di chi è demandato alla manutenzione della città e a controllare la sua corretta esecuzione.

(foto Facebook)