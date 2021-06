Genova – Una fognatura guasta che scarica liquami nauseabondi per strada. Succede a Marassi, in via Remigio Zena.

Da giorni i residenti della zona segnalano la presenza di odori terribili e lo scorrere di acque putride per strada.

Il problema si ripresenta ciclicamente e le ripetute segnalazioni alle forze dell’ordine e agli enti competenti non hanno sortito alcun risultato.

La fogna, ciclicamente, torna a scaricare per strada tutti i liquami.

Un disagio facilmente immaginabile per chi abita in zona e per chi si trova a passare, magari con la sedia a rotelle o con il passeggino, su acque putride e portatrici di ogni genere di malattia.