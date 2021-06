Uscio (Genova) – Un motociclista di circa 30 anni è rimasto ferito in modo grave dopo essere caduto lungo la Strada Provinciale 333 che collega Recco a Uscio.

Secondo quanto finora riferito, l’uomo viaggiava in sella alla sua moto quando, per cause che saranno chiarite dai Carabinieri, è finito prima contro un muraglione poi contro un Guard Rail.

Il 30enne è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

Non ci sarebbero ulteriori mezzi coinvolti, tra le cause al vaglio degli uomini dell’Arma che stanno raccogliendo elementi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente, sembra possa essere plausibile l’attraversamento di un animale selvatico.