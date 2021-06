Noli – Falciato da un’imbarcazione a motore mentre nuotava davanti a Capo Noli. Sono gravi le ferite riportate nel tardo pomeriggio di oggi da un bagnante investito da un’imbarcazione a motore.

La Guardia Costiera di Savona è intervenuta nei pressi di Capo Noli per prestare assistenza al bagnante ferito e lo ha trasportato sino all’ambulanza che lo ha trasferito in ospedale a Pietra Ligura.

La persona risulta ferita da un elica di un natante da diporto.

Il malcapitato è stato immediatamente soccorso dai conduttori del natante e condotto a riva dove ha ricevuto le prime cure del personale del 118 e successivamente traferito presso il nosocomio di Pietra Ligure.

Il personale della motovedetta CP 863 ha poi iniziato i controlli necessari per ricostruire le dinamiche dell’incidente.

Il Comando della Guardia Costiera di Savona ricorda a diportisti e naviganti in genere, che non è consentito entrare a vela e a motore all’interno della fascia di mare riservata alla balneazione negli orari ad essa riservati e che bisogna sempre navigare a più di 100 metri dalle boe di segnalazione utilizzate da sub e nuotatori.