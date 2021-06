Genova – Niente più obbligo della mascherina indossata all’aperto anche in Liguria. Da oggi scatta il novo provvedimento che autorizza, pur consigliandone ancora l’uso, a non indossare lo strumento di protezione individuale se ci si trova all’aperto e lontano da altre persone.

Un “passo avanti verso la libertà” per alcuni mentre per altri si tratterebbe di una “leggerezza” che potremmo pagare molto casa se dovessero prevalere e diffondersi alcune varianti come la Delta.

Da questa mattina è possibile circolare all’aperto senza mascherina, rispettando le distanze di sicurezza ma occorre averla con se obbligatoriamente ed è sempre obbligatorio indossarla al chiuso, nei negozi e nei locali, e laddove non sia possibile mantenere le distanze di sicurezza come sui bus, treni, metropolitane o anche all’aperto in caso di assembramenti.

Ancora rigorosamente consigliata, invece, per i soggetti fragili e per chi non è ancora vaccinato.

Una protezione viste le “ondate” di contagio come quella mi Maiorca, in Spagna, dove oltre 700 giovani sono stati infettati in pochi giorni proprio a causa della variante Delta del virus.