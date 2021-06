Genova – Ha tentato di scassinare un’auto in sosta lungo via Pegli l’uomo di 36 anni arrestato ieri dagli agenti della Polizia di Stato di Genova.

Gli uomini del Commissariato di Sestri, in transito in via Pegli, hanno notato l’uomo che tentava di forzare la portiera di una vettura in sosta con due aste metalliche di diverse misure e dotate di numerosi spuntoni.

Tramite questi arnesi era riuscito a far leva sul finestrino e, agganciando la maniglia interna, era riuscito ad aprire la portiera anteriore.

Gli agenti lo hanno sorpreso mentre stava rovistando dell’abitacolo dell’auto.

Il proprietario del veicolo, rintracciato, ha sporto denuncia perché lo sportello era stato danneggiato sia sul montante superiore che sia vetro.

Il 36enne, pluripregiudicato e destinatario di un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Vercelli il 33 giugno scorso, è stato arrestato per tentato furto aggravato ed è stato trasferito in carcere dopo la direttissima di questa mattina.