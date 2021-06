Sanremo – Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte della donna di 60 anni trovata priva di vita nelle acque del Porto Vecchio, a Sanremo.

La donna, casalinga, era scomparsa da casa da qualche ora e la figlia, allarmata, aveva chiesto aiuto alle forze dell’ordine per ritrovare la madre.

E’ stato un pescatore a segnalare, nelle acque del Porto Vecchio, la presenza del cadavere di una donna vestita con indumenti riconducibli alla persona scomparsa.

Il recupero del corpo senza vita ha permesso l’identificazione e il successivo trasferimento all’obitorio dove i medici legali non hanno riscontrato segni di violenza.

Sarà l’autopsia a chiarire se la donna abbia perso l’equilibrio e sia caduta in mare in seguito ad un malore o se abbia deliberatamente scelto di togliersi la vita.

Le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti che seguono il caso e che stanno ascoltando parenti e amici per acquisire eventuali elementi che possano chiarire quanto è avvenuto.