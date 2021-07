Altre 24 ore senza decessi da coronavirus in Liguria. Prosegue il buon andamento registrato dai dati ufficiali diffusi dal bollettino sanitario della Regione Liguria che fotografa l’emergenza sanitaria della pandemia.

Nessun decesso ma 10 nuovi contagi che confermano un trend che ancora fatica ad azzerarsi nonostante l’avanzata della campagna di vaccinazione in atto e che sta via via immunizzando buona parte della popolazione residente.

Questo il dettaglio dei nuovi contagi suddivisi per provincia:

– IMPERIA (Asl 1): 0

– SAVONA (Asl 2): 1

– GENOVA Asl 3: 8

• Chiavari e Tigullio Asl 4: 1

– LA SPEZIA (Asl 5): 0

Questi i dati ufficiali del bollettino della Regione Liguria del 30 giugno 2021

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 1.374.732 2.866 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 385.433 2.372 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 103.433 10 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 1.305 -12

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 150 LA SPEZIA 194 IMPERIA 65 GENOVA 787 Residenti fuori Regione/Estero 46 altro/in fase di verifica 63 TOTALE 1.305

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 26 7 1 ASL1 0 0 0 ASL2 9 0 -1 San Martino 8 7 1 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 4 0 2 Ospedale Gaslini 0 0 0 ASL3 globale 0 0 0 ASL 3 Villa Scassi 0 0 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 2 0 0 ASL4 Sestri Levante 2 0 0 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 3 0 -1 ASL5 Sarzana 3 0 -1 ASL5 Spezia 0 0 0

Isolamento domiciliare 120 -5 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 97.777 22 Deceduti 4.351 0

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 6 ASL 2 40 ASL 3 178 ASL 4 18 ASL 5 65 Liguria 307

Dati 30/06/2021 ore 16:00

1.452.193 Consegnati (fonte governativa) 1.333.363 Somministrati 92% Percentuale vaccini somministrati su consegnati