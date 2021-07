Genova – Da qualche giorno non vedevano più il vicino di casa, un pensionato di 72 anni, uscire di casa per le consuete commissioni ed hanno pensato che fosse successo qualcosa.

Dopo ripetuti tentativi di suonare alla porta hanno chiamato i vigili del fuoco che sono entrati da una finestra lasciata aperta e hanno trovato il padrone di casa, ormai morto, proprio davanti alla porta.

Tragedia della solitudine, ieri sera, in un condominio di via Vianson, nel quartiere di Pegli.

Il pensionato, morto da alcuni giorni, potrebbe essere stato colpito da un malore improvviso ed ha cercato di aprire la porta per dare l’allarme.

Un tentativo che purtroppo non è riuscito visto che il corpo senza vita è stato trovato proprio dietro la porta di casa.

Sul posto è arrivata anche l’ambulanza del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Sul corpo nessun segno di violenza e nulla in casa ha fatto pensare ad un crimine.