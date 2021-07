Savona – Non si ferma l’emergenza Migranti in Liguria dove aumentano le segnalazioni di persone che tentano di raggiungere con ogni mezzo il confine con la Francia. La polizia stradale è intervenuta nuovamente, questa mattina all’alba, nella piazzola di sosta San Cristoforo, sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, tra i caselli di Albisola e Savona, per la segnalazione di un camionista che sentiva strani rumori provenire dal proprio camion.

Gli agenti intervenuti hanno trovato ben sei clandestini che si erano nascosti tra la merce per tentare un disperato “passaggio” verso il confine, vero obiettivo della gran parte dei Migranti che arrivano in Italia.

I giovani trovati a bordo sono stati fatti scendere e identificati e verranno accompagnati in strutture idonee al disbrigo delle pratiche di registrazione.

Per le normative vigenti, sottoscritte dall’Italia nei decenni passati, chi sbarca sul territorio italiano deve attendere qui l’eventuale riconoscimento dello status di “rifugiato” che garantisce un permesso di soggiorno temporaneo.

I Migranti vogliono invece proseguire il viaggio della speranza per raggiungere i Paesi del Nord Europa o la Francia e la Germania che offrono maggiori garanzie di trovare un lavoro.