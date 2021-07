Genova – Al via oggi, sabato 3 luglio, i saldi estivi 2021. Le vendite promozionali del periodo estivo iniziano in tutta Italia tranne che Puglia e Trentino Alto Adige, andando a occupare il periodo consueto, spostato solo lo scorso anno a causa del lockdown.

Uno slittamento che gli esercenti avevano sicuramente accolto con favore, visto che il periodo di agosto è – secondo loro – più “coerente” con le vendite di fine stagione.

Francesca Recine, presidente Fismo Confesercenti Genova, commenta: “Mai come quest’anno occorreva un nuovo posticipo della data, proprio come era stato nel 2020, dal momento che stiamo vivendo le stesse dinamiche. Il settore moda è ancora alle prese con una lenta ripartenza successiva a un periodo di forti limitazioni e la speranza, questa volta, è di non fermarci più. Purtroppo hanno prevalso ancora una volta interessi che non sono certamente quelli degli esercenti di vicinato che, durante la pandemia, hanno ulteriormente dimostrato la loro importanza per il tessuto cittadino e, oggi, sono letteralmente sfibrati da stop forzati e svendite. Speriamo davvero che, anche per il nostro settore, si possa costruire un percorso di sostenibilità a 360 gradi, nel quale a essere premiati siano la qualità del capo, il valore aggiunto dato dal servizio e la relazione creata da chi accoglie il cliente nel proprio punto vendita”.

La presidente Fismo poi conclude: “Le condizioni per un cambiamento ci sono perché la pandemia ha determinato un forte ripensamento rispetto al ruolo dei valori, della fiducia e del contatto, e perché gli operatori sono sempre più consapevoli che la politica dello sconto fine a sé stessa sta erodendo il settore dal punto di vista economico, professionale e sociale. Un plauso va fatto ai colleghi delle associazioni i categoria delle province autonome di Trento e Bolzano e della Puglia, dove i saldi, grazie alla comunione d’intenti, inizieranno dopo la metà di luglio”.