Varazze (Savona) – Non c’è pace quest’oggi sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia.

Dopo la chiusura del tratto compreso tra Pra’ e Pegli, in direzione Genova, un’altra chiusura, questa volta per incidente sta interessando in tratto tra Varazze e Celle Ligure, in direzione di Savona.

Qui, poco dopo le 15.00, un incidente avvenuto in galleria ha coinvolto un mezzo pesante.

Immediatamente sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della Polizia Stradale, i tecnici di Autostrade e i soccorsi meccanici.

Al momento Autostrade segnala un chilometro di coda verso Savona con il traffico bloccato e la situazione potrebbe andare peggiorando con il passare del tempo.

Agli utenti provenienti da Genova e diretti verso Savona dopo l’uscita obbligatoria a Varazze si consiglia di percorrere la Strada Statale 1 Aurelia verso Celle Ligure dove rientrare in autostrada verso Savona.

Per le lunghe percorrenze si consiglia di immettersi in A26 verso Alessandria quindi in A21 verso Torino e successivamente di utilizzare l’A6 per raggiungere Savona.