Genova – Ladri in azione all’interno della chiesa di Santa Maria della Cella a Sampierdarena.

Ignoti hanno forzato una porta e sono penetrati nell’edificio di culto per poi rubare le offerte.

I ladruncoli hanno poi sottratto un candelabro e un microfono usato durante le funzioni.

Ad accorgersi del furto è stato lo stesso parroco che ha subito chiamato le forze dell’ordine che hanno ispezionato i locali e cercato impronte digitali ed elementi utili all’identificazion dei responsabili.

Potrebbe esserci anche un filmato ripreso dal circuito di video sorveglianza.

Probabilmente si tratta di qualche sbandato anche se non viene esclusa la pista di una vera e propria ritorsione visto che già nei mesi scorsi la facciata della chiesa era stata imbrattata con escrementi da ignoti.