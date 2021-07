Cogoleto – Grave incidente, nella notte, sul lungomare della cittadina della riviera di ponente. Un automobilista di passaggio ha trovato un giovane a terra, privo di sensi, vittima di un incidente stradale con la sua moto.

L’episodio è avvenuto ieri notte, intorno all’una, e sul posto è intervenuto il 118 con l’ambulanza.

Il giovane è stato soccorso, intubato e trasportato in codice rosso – il più grave – in ospedale dove i medici hanno riscontrato ferite e lesioni molto gravi.

Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità poiché sul posto non risultano testimoni.

Il giovane potrebbe anche aver fatto tutto da solo, magari per un colpo di sonno o per un malore improvviso.

Gli esami medici verificheranno anche l’eventuale uso di alcolici.