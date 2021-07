Genova – Allestire più maxischermo sparsi per la città per evitare che si formino assembramenti come quelli già visti per Italia – Spagna. Il presidente del Municipio Centro Est critica la proposta del Sindaco Marco Bucci di realizzare due “punti di ritrovo” in piazza De Ferrari e al Porto Antico e chiede invece di predisporre i maxischermo in più punti per “distribuire” i tifosi ed evitare che si formino assembramenti come quelli che si sono visti in occasione della partita tra Italia e Spagna.

Il presidente del Municipio Centro Est chiede inoltre che vengano rafforzati i controlli che evidentemente sono mancati durante e dopo l’incontro che ha portato l’Italia alla finale degli Europei.

«Alla luce dei massicci festeggiamenti di ieri per la semifinale contro la Spagna e degli assembramenti nell’unico luogo dotato di maxischermo nel centro storico – dice Andrea Carratù, presidente del Municipio Centro Est – chiedo al Comune di allestire più maxi schermi in centro e, dove possibile, nel centro storico, in modo da evitare che le persone si concentrino in un solo luogo».

«L’altra sera – aggiunge il Presidente del Municipio – ci sono state segnalate intemperanze nella zona del Porto Antico e in piazza De Ferrari dove ai tifosi festanti si sono unite, purtroppo, alcune persone in stato di ebbrezza. A scopo preventivo, chiedo all’Amministrazione comunale di farsi parte attiva presso il prefetto Renato Franceschelli perché venga disposta e organizzata la sorveglianza presso gli schermi che auspichiamo vengano installati e presso i luoghi in cui tradizionalmente i genovesi si radunano per festeggiare le vittorie calcistiche, al fine di garantire a tutti serenità in occasione degli eventuali festeggiamenti, che noi tutti auspichiamo, per la vittoria della Nazionale».

Il pericolo di nuovi assembramenti è infatti molto alto ed è stato evidentemente sottovalutato in occasione di Italia – Spagna, come hanno mostrato le immagini trasmesse dalle Tv e dai Media che riprendevano persone assembrate all’inverosimile e uso pressoché azzerato delle mascherine che sono invece obbligatorie in casi come questi

«È opportuno, nel caso in cui a vincere la semifinale di questa sera fosse l’Inghilterra – conclude Carratù – che venga assicurato anche un presidio di forze dell’Ordine presso i tradizionali luoghi di ritrovo della vasta Comunità inglese presente a Genova. Sia una festa per tutti e vinca il migliore. Noi tifiamo Italia!».