Camogli – Ha perso il controllo dell’auto che stava guidando ed è finito fuori strada, in bilico su un dirupo. Momenti di comprensibile paura, questa mattina, in via Bana, nel comune di Camogli.

La vettura è uscita di strada per cause ancora da accertare e il conducente è rimasto intrappolato, in bilico su un dirupo.

Fortunatamente sono arrivati i vigili del fuoco di Rapallo che lo hanno aiutato ad uscire dal veicolo sano e salvo e poi hanno recuperato anche la vettura, mettendola in sicurezza sulla strada.