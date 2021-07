Genova – Aveva contraffatto le targhe della sua auto per poter transitare sulle corsie del bus senza sanzioni ma è stato scoperto e denunciato dagli agenti della Polizia Locale.

L’uomo aveva manomesso entrambe le targhe della sia Bmw 320 I e passava sulle corsie riservate ai mezzi pubblici pensando così di sottrarsi alle multe.

A scoprire l’escamotage sono stati gli uomini del reparto Giudiziaria della Locale che hanno sequestrato le targhe e il mezzo con un fermo amministrativo.

L’uomo era passato almeno tre volte sulle corsie del bus. Inoltre, l’autovettura risultava anche non in regola con la revisione e per questo il proprietario è stato sanzionato.