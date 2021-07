Genova – Ancora momenti di tensione nel carcere di Marassi dove, ieri sera, un detenuto “problematico” ha dato fuoco ad un materasso della sua cella e due agenti intervenuti per domare le fiamme sono rimasti intossicati dal fumo.

A denunciare l’episodio il sindacato regionale Uilpa della polizia penitenziaria.

L’episodio sarebbe avvenuto ieri sera, intorno alle 21, ed avrebbe potuto avere ben più gravi conseguenze.

L’autore del gesto è un detenuto particolarmente violento che è stato trasferito dal carcere di Mantova proprio per la sua alta pericolosità.

Il sindacato della polizia penitenziaria sottolinea ancora una volta le difficili condizioni in cui si trovano ad operare, con personale ridotto al minimo, gli agenti in servizio nel carcere genovese.