Genova – Prosegue l’attività di verifica intensiva da parte dei controllori di Amt.

Nella giornata di ieri i controlli hanno interessato via Canevari, a Marassi.

Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 dieci Verificatori, urbani e provinciali, hanno effettuato i controlli sui titoli di viaggio degli utenti dei mezzi pubblici.

Per le linee cittadine, il controllo è stato fatto su 993 passeggeri delle linee 13, 14, 18, 49, 82, 356, 480 e 482. 108 le persone che non avevano il biglietto, per un tasso di evasione del 10.8%.

30 dei 108 hanno regolarizzato immediatamente la loro posizione.

Per quanto riguarda il trasporto provinciale, invece, sono stati controllati 52 passeggeri delle linee 15 e 25. Nove i viaggiatori senza biglietto, per un tasso di evasione che si è attestato al 17,3%. 4 i passeggeri che hanno normalizzato immediatamente la loro posizione.