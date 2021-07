Genova – Una class action contro Autostrade per l’Italia per chiedere un risarcimento di mille euro per ogni cittadino della Liguria che abbia subito danni e disagi da cantieri e code.

È l’azione di classe più importante nella storia del nostro paese e l’ha organizzata il capogruppo in Regione Ferruccio Sansa.

Un’innovazione nella lotta politica, una class action per chiedere giustizia e giusti risarcimenti per tutti i liguri. La Lista Sansa contro la società che ha gestito finora la rete autostradale per chiedere un risarcimento “per il danno d’immagine, economico e sociale che i liguri hanno subito dal crollo del ponte Morandi”.

Questa mattina alle 10 nello studio dell’avvocato Mattia Crucioli, il capogruppo della Lista, Ferruccio Sansa, ha firmato la richiesta di class action. Parte così la domanda di rimborso ai liguri nei confronti di Autostrade.

“I liguri contro Autostrade. Saremo i primi. Possiamo segnare la strada, in Italia e non solo, per tutelare i singoli cittadini che subiscono danni immensi a causa del comportamento di grandi imprese apparentemente inattaccabili. Insieme non siamo più Davide contro Golia. Possiamo difenderci, far valere la nostra voce. E ottenere i danni”, spiega Sansa.

Lo strumento della class action è innovativo: è una legge nata proprio per proteggere grandi numeri di cittadini che hanno subito un danno simile, e per difendere i più deboli che da soli avrebbero difficoltà a ottenere giustizia.

Il crollo del Ponte Morandi, avvenuto quando Autostrade era gestito da Atlantia che fa capo alla famiglia Benetton, ha provocato 43 morti. Quel disastro, oltre ai morti, ha spezzato in due la Liguria, ci ha diviso dal resto del Paese, ci ha allontanato dall’Europa. Poi sono seguiti anni di incidenti, cantieri infiniti, di manutenzione che prima non era stata fatta.

Tutto questo ha danneggiato pesantemente la vita di moltissimi liguri e non solo, economicamente, socialmente e umanamente.

Ha provocato danni alle imprese, ai porti, ai lavoratori. Ha messo in pericolo il settore del turismo che vale il 15% del nostro pil. Ma ha cambiato la vita anche a chi doveva spostarsi per studiare, per le famiglie e gli amici che volevano incontrarsi. Ha diviso genitori da figli, nonni da nipoti.

“Autostrade ha “rubato” ai liguri ore di vita ogni giorno – hanno spiegato i proponenti – Migliaia ogni anno. Va avanti dal 2018″.

“La Liguria vuole indicare una nuova strada – proseguono gli organizzatori – I liguri non sono gente che subisce. non lo sono mai stati. Basta una firma, basta fornire i propri dati. Al resto ci pensiamo noi. Penseremo noi alle spese legali, voi potrete – se i giudici ci daranno ragione – soltanto ottenere giustizia e risarcimento.

Per questo noi oggi mettiamo la firma sulla class action contro Autostrade. E’ soltanto la prima. Ora tocca a voi. Mille euro a ogni ligure, un miliardo e mezzo da Autostrade”,

Una battaglia che andrà anche sui social con gli hashtag #classactionsansa e #classactiondeiliguri

Per firmare la class action basta andare sul sito www.classactionautostrade.org