Genova – Ancora disagi sulle autostrade attorno al capoluogo. Un camion che si è intraversato all’ingresso del casello autostradale di Genova Prà, sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, blocca il transito alle auto in viaggio verso Genova

Il mezzo pesante blocca interamente la rampa di accesso in direzione levante e sul posto si sono formate lunghe code che si ripercuotono anche sull’Aurelia e il lungomare.

Pesanti i disagi per la viabilità in zona.