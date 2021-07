Genova – Ha preso a pugni un distributore automatico in via Cecchi, alla Foce, danneggiandolo in diversi punti l’uomo denunciato dagli agenti della Polizia di Stato di Genova ieri mattina.

A segnalare l’accaduto è stato un cittadino che, notando quanto stava accadendo all’interno dello Shop24, ha allertato le forze dell’ordine.

Sul posto sono arrivati i poliziotti che hanno fermato l’uomo, un 48enne senza fissa dimora e privo di documenti.

Per lui è scattata la denuncia per danneggiamento e per possesso di armi e oggetti atti a offendere dopo essere stato trovato in possesso di quattro coltelli, un cacciavite e un martello, tutti sequestrati.

La stima condotta da un tecnico ha quantificato il danno al distributore automatico in circa 350 euro.