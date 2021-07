Genova – Continuano i disagi per gli utenti della rete autostradale ligure per i numerosi cantieri presenti.

Anche quest’oggi sulle direttrici nell’intorno di Genova i restringimenti dovuti ai cantieri hanno causato code e rallentamenti ma a far sgranare gli occhi agli automobilisti è stata l’assenza di personale a operare.

Stamani, alle ore 10.45, sull’autostrada A7 Milano – Genova, in direzione del capoluogo lombardo due i cantieri segnalati senza nessun operaio.

Il primo al chilometro 104, poco dopo Bolzaneto, in un tratto di corsia unica per circa due chilometri. Qui, nessuno nel cantiere.

Poco dopo Busalla la seconda segnalazione all’inizio della galleria Boccardo fino a dopo lo svincolo di Ronco, circa cinque chilometri di corsia unica e anche stavolta nessuno nel cantiere.

Situazioni che provocano l’ira degli automobilisti che continuano a domandarsi come mai i cantieri non vengano rimossi come annunciato.