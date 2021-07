Genova – Un’auto con a bordo due persone si è ribaltata per cause ancora da accertare in via Robino, nel quartiere di Marassi, nella parte alta della strada ed in senso unico.

Sono stati i residenti a dare l’allarme sentendo un forte impatto e poi un frastuono di lamiere contorte.

Chi si è affacciato ha visto un’auto ribaltata sul tetto e altre vetture parcheggiate praticamente distrutte per l’impatto.

Due le persone a bordo che sono state soccorse dal 118 non senza difficoltà visto che la strada è a senso unico a salire e l’incidente è avvenuto in un punto piuttosto complesso da raggiungere.

La polizia locale ha dovuto chiudere la strada per ore e l’ambulanza e il mezzo per la rimozione del veicolo incidentato è arrivato percorrendo “contromano” il tratto libero.

In corso accertamenti sulla dinamica dell’incidente e sulle condizioni del conducente al momento dell’impatto.

La polizia locale ha effettuato il test per verificare l’eventuale assunzione di alcol o stupefacenti.

Da mesi i residenti della zona denunciano auto che sfrecciano a velocità sostenuta lungo il percorso che chiude ad anello piazza Galileo Ferraris, via Marassi, via Bertuccioni, via Robino e viale Bracelli e si teme che, visto il tipo di auto che corre lungo il percorso – tutte auto sportive e con livree evidentemente riconducibili a gare automobilistiche – si tratti di vere e proprie scommesse.

In particolare si sentono sfrecciare auto con motori elaborati e marmitte certamente non “regolari” e modifiche della carrozzeria che fanno pensare ad appassionati di corse clandestine.

Chi abita nella zona chiede da tempo che vengano effettuati controlli nelle ore notturne, specie nei tratti che più spingono ad accelerare, prima che si registri qualche incidente grave.

“Le auto sono riconoscibilissime e passano in zona quotidianamente – spiegano i segnalanti – hanno marmitte scoppiettanti e motori certamente elaborati. Li riconosciamo al solo rumore e non sarebbe difficile per le forze dell’ordine identificarli”

Poco lontanto, nella zona di Quezzi, un Suv lanciato a folle velocità ha travolto e ucciso una ragazza solo pochi mesi fa.

(foto dal gruppo Facebook Sei di Marassi se)