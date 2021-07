Taggia – Nascondeva tre quintali di hashish nella cabina del Tir che stava guidando ma è stato sorpreso ed arrestato dalla polizia stradale.

Un autotrasportatore di origini serbe è finito in manette per traffico internazionale di sostanze stupefacenti e rischia ora una pesante condanna.

A scoprire la droga una pattuglia della stradale che ha visto il camion fermo in una piazzola di sosta sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia ed ha deciso di fare un controllo.

L’uomo alla guida è subito apparso molto nervoso e così gli agenti hanno deciso di approfondire il controllo anche all’interno del mezzo trovando diversi cartoni pieni di panetti di hashish per un totale di oltre 360 chili.

Il camion è stato sequestrato insieme alla droga e per l’uomo alla guida sono scattate le manette.