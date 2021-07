Genova – Sfrecciava per le vie della città senza avere la patente e su uno scooter rubato. La polizia locale ha fermato uno scooter che correva in via Ippolito d’Aste con l’assicurazione scaduta ed ha scoperto che, alla guida, c’era una ragazzina di 15 anni che non poteva guidare il motociclo perché ancora sotto i 16 anni e per di più il mezzo risultava rubato lo scorso 1 giugno.

Lei e il passeggero maggiorenne e con precedenti penali sono stati denunciati e lo scooter è stato sequestrato per poi essere consegnato al legittimo proprietario.