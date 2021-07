Genova – Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi in via Moresco, nel quartiere genovese di Marassi, dove un suv si è ribaltato.

Secondo quanto finora riferito, l’auto avrebbe iniziato improvvisamente a sbandare per poi terminare la sua corsa su un fianco.

Nell’impatto e nel successivo ribaltamento del suv, il conducente è rimasto incastrato nell’abitacolo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco.

Proprio questi ultimi hanno lavorato per estrarre l’uomo dall’interno della vettura per poi affidarlo alle cure del 118 e al successivo trasporto al pronto soccorso dove è arrivato in codice giallo.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale che hanno regolato il traffico durante le fasi dei soccorsi e che dovranno stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.