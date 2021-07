Ventimiglia – Hanno dovuto trascorrere la notte da amici i proprietari dell’appartamento danneggiato ieri sera da un incendio in località Torri.

Intorno alle 23 l’allarme lanciato dopo essersi accorti che una stanza dell’abitazione era invasa dal fumo e si vedevano delle famme.

In breve sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che si sono accertati che tutte le persone avessero lasciato l’abitazione e hanno iniziato le operazioni di spegnimento che sono durate diverse ore.

L’abitazione è stata dichiarata inagibile e la famiglia ha dovuto trasferirsi da amici per passare la notte.

I vigili del fuoco hanno terminato la bonifica ed hanno iniziato le prime verifiche per accertare l’origine delle fiamme e le eventuali responsabilità.

Fortunatamente non si registrano feriti ma i danni potrebbero essere ingenti.