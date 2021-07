Genova – I cani bagnino tornano sulla spiaggia di Voltri a garantire la sicurezza dei bagnanti accompagnando il personale addestrato.

A partire da domenica 1 agosto, sulla spiaggia dei Bambini, accanto alla passeggiata a mare, torneranno “in servizio” i magnifici esemplari addestrati con le tecniche più innovative.

I “cani bagnini” sono in grado di raggiungere le persone in difficoltà e grazie alla particolare imbragatura di cui sono dotati, offrono un appiglio sicuro a chi si trova in difficoltà.

I cani sono anche in grado di nuotare portando un peso o anche solo di garantire il galleggiamento alla persona in difficoltà mentre interviene il “collega” umano.

L’iniziativa ha già incontrato negli anni scorsi la curiosità e l’entusiasmo dei bambini e l’apprezzamento anche dei più grandi.