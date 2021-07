Genova – Ha allestito un’officina abusiva in un locale di via Palestro, nel quartiere di Genova Castelletto, l’uomo di 78 anni denunciato dai Carabinieri Forestalid ella stazione di Prato.

L’uomo, come hanno potuto verificare i militari, all’interno dello spazio aveva tutti gli strumenti necessari per la riparazione delle auto, compresi due ponti sollevatori per auto e moto, ma non era iscritto alla Camera di Commercio.

I controlli, oltre a evidenziare la presenza di chiavi e utensili da lavoro e di diversi ricambi auto e moto, ha permesso di verificare la presenza di alcuni rifiuti speciali pericolosi, provenienti dalle attività di riparazione dei veicoli come taniche e bidoni di olii motore esausti e batterie al piombo.

Il 78enne è stato denunciato per le violazioni ambientali di stoccaggio e gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e i locali sottoposti a sequestro preventivo.

I militari gli hanno combinato anche una sanzione amministrativa con una multa da oltre 5mila euro per l’attività di riparazione abusiva, con conseguente sequestro amministrativo cautelativo di tutte le strumentazioni presenti.

I proprietari dei veicoli trovati nell’officina sarzano sanzionati e multati a loro volta.